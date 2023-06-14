مدبولي: تضاعف أعداد المستفيدين من «تكافل وكرامة» في البحيرة والإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية تعمل بكل ما أوتيت من قوة على الاهتمام بالمواطن، واليوم يجرى افتتاح العديد من الصروح، منها مستشفى كوم حمادة المركزي بالبحيرة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 770 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مستشفى رشيد العام والمعهد الطبي بدمنهور والمستشفى العسكري، وغيرها.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنه فيما يخص مجال الحماية الاجتماعية فقد صرفت الدولة 33 مليار جنيه لخدمة المواطن المصري، كما أن برنامج «تكافل وكرامة» صُرف من خلاله 14.5 مليار جنيه، بواقع 1.6 مليون مستفيد: «مستفيدي تكافل وكرامة في المحافظتين قفز بنسب كبرى، في الإسكندرية 4 أضعاف، وفي البحيرة 6 أضعاف حتى تصل الدول للمستحقين».

وتابع: «أحد أهم المشروعات اللي الدولة توسعت فيها هو مضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع، والبحيرة والإسكندرية لهما نصيب كبير لزيادة السعة التخزينية بواقع 390 ألف طن، وكان كل اللي موجود قبل 250 ألف، ودلوقتي بقينا 640 ألف طن، وقدرنا لما نخزن ونلم كل طن قمح مش بيضيع ولا يهدر أي شيء منه، ويستخدم لصالح الموطن المصري».