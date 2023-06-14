انطلاق تدريبات مبادرة طوّر وغير في الصعيد.. اعرف كيفية التسجيل

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، تدريبات مبادرة «طوّر وغير»، في بعض محافظات الصعيد، لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل تدريبات مبادرة «طوّر وغير» وفق ما ذكرته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

تدريبات طور وغير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق تدريبات مبادرة طوّر وغير بمحافظة أسيوط خلال شهر يونيو في أكثر مجالات يحتاجها سوق العمل، من خلال تأهيل الشباب وتدريبهم بشكل مجاني مع الحصول على (شهادات معتمدة) من الوزارة وشركة مايكروسوفت، وتقدم التدريبات (أوف لاين)، ويتم تقديم تدريب المهارات الحياتية والمهنية.

كما أطلقت الوزارة تدريبات مبادرة «طوّر وغير» بمحافظة المنيا خلال شهر يونيو في الأماكن التالية.

تدريب المهارات الحياتية والمهنية - تكنولوجي يتم تقديمه في «م .ش المدينة».

- تدريب المهارات الحياتية والمهنية - تكنولوجي «م .ش ماقوسة».

كيفية التقديم

إذا كنت من شباب أسيوط يمكنك التقديم من خلال الضغط على هذا الرابط، وإذا كنت من سكان محافظة المنيا، يمكنك التقديم من خلال الضغط على هذا الرابط.

كما يمكن التقديم والمشاركة في التدريبات من خلال QR Code الموجود على التصميم، علما بأنّ التدريبات مقدمة تحت رعاية الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية ضمن مبادرة (طور وغير).

ويمكن التسجيل من خلال الروابط المخصصة لذلك وكتابة البيانات المطلوبة، التي تشمل الاسم باللغة العربية والإنجليزية، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني، والنوع، والمؤهل، والوظيفة، ثم اختيار الفترة صباحية أم مسائية.