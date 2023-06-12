وزارة الشباب والرياضة تعلن عن يوم توظيفي مفتوح بقنا: فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تطلب أفراد أمن وحراسة، يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساء.

ويأتي ذلك في إطار الدور الخدمي المجتمعي الذي تساهم به وزارة الشباب والرياضة في الحد من أزمة البطالة بتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص للشباب والخريجين الجدد من الجنسين.

نوع الوظائف المطروحة

أفراد أمن

المميزات:

- مرتبات مجزية

إقامة وإعاشة كاملة

( سكن و3 وجبات يوميا (فطار - غداء - عشاء).

- العمل 12 ساعة يوميا صباحا أو مساء.

- الإجازات كل 25 يوم عمل 5 أيام إجازة.

- يوجد تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- التنقلات الداخلية مسؤولية الشركة .

- فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل

الشروط

- السن من 21 سنة إلى سن 40 سنة مع توافر اللياقة البدنية.

- وضوح الموقف من التجنيد.

- يجيد القراءة والكتابة.

- لديه جدية في العمل.

موعد ومكان التقديم والمقابلات

الثلاثاء 13 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بمركز شباب جراجوس - قنا

التسجيل للتقديم للوظيفة عبر الرابط التالي: https://forms.office.com/r/kTYAVN8v8L أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://tawzeefmasr.com