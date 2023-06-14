مدبولي: مشروع حماية الكورنيش ينقذ الإسكندرية من خطر الغرق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ محافظة الإسكندرية واحدة من مدن البحر المتوسط المهددة بالغرق، وبفضل مشروع حماية الكورنيش الذي كلّف الدولة أكثر من ملياري جنيه، فالمحافظة بعيدة عن خطر الغرق.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، والمنعقد في محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تطوير وتكريك بحيرة مريوط، جاء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل محافظات مصر بضرورة إنجاز تطوير البحيرات، لحماية الثروة السمكية وإضفاء شكل حضاري عليها، متابعا: «مفيش بحيرة سايبنها مش بنشتغل فيها».

وتابع رئيس الوزراء: «بالنسبة لقطاع البترول، كان هناك حجم كبير من الاستثمارات بواقع 377 مليار جنيه، مع التركيز على إنشاء محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، ووصلنا لـ1.5 مليون وحدة بالغاز الطبيعي، لكن الاستثمارات الخاصة بالغاز الطبيعي موجودة في شمال الإسكندرية وغرب الدلتا، وهي من المشروعات العملاقة الموجودة بالإسكندرية».

وأوضح مدبولي: «في مجال الكهرباء زي كل حتة في مصر استثمرنا 36.6 مليار جنيه لطاقات جديدة تم إضافتها، وتم استقرار التغذية على مستوى الإسكندرية والبحيرة، ودي نماذج للمشروعات العملاقة اللي الدولة المصرية عملتها».