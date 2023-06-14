صرف 600 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تسليم وصرف 600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية على مدار شهر مايو لمختلف الأسر.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المساعدات المالية جاءت في إطار اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية بمحافظات مصر.

صرف 600 ألف جنيه مساعدات بالدقهلية

وأشار البيان، إلى أنه جرى صرف 600 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مايو على مستوى المحافظة، وعددهم 1454 أسرة، جرى صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية، وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

وأشار وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إلى أنه جرى صرف مبالغ مادية بحد أقصى 500 جنيه لكل شخص في تكافل وكرامة، وعمل المشروعات الصغيرة من خلال شراء البضاعة للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

كما جرى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لـ15 حالة ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين ومشروعات تمكين اقتصادي، مساعدات مالية بعد بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.