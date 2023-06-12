محافظ الغربية يلبي طلبات 22 أسرة.. مساعدات مالية وفرص عمل وعلاج

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 22 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة، عقب لقائهم خلال جولاته لمتابعة أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز «كفر الزيات، قطور، بسيون»، حيث تم تسليمهم عقود عمل ومساعدات اجتماعية، إلى جانب التأكد من توفير الخدمات الطبية للمرضى منهم، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، وأحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد القللي، وكيل وزارة العمل.

تسليم عقود ومساعدات

وأكد محافظ الغربية أن لقاء اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية كل احتياجات المواطنين، وتوفير متطلباتهم الحياتية، والعمل على توفير حياة كريمة، حيث تم تسليم عقود عمل لـ9 حالات، منهم حالة لذوي الهمم، والذي تم تخصيص مرتب شهري له، كما سلم المحافظ مساعدات مالية لـ9 حالات أخرى.

علاج على نفقة الدولة

وفي سياق متصل، تابع المحافظ الحالات الطبية التي تم تحويلها لمديرية الصحة لتلقي العلاج والخدمة الطبية المناسبة، ومنها حالة ضمور في خلايا المخ لطفلة من قرية كتامة بمركز بسيون، وفحوصات طبية شاملة لحالة من قرية قطور بسجين الكوم، وقبول طلب علاج على نفقة الدولة لمريض كبد، والبدء في إجراءات توفير عين صناعية لأحد الأطفال.

تلقي طلبات المواطنين

كما قدم المواطنون عددا آخر من الطلبات تخص أسرهم، وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.