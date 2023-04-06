محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لأسرة بمدينة الباجور

في لفتة إنسانية، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، أسرة كفر الخضرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة الباجور، وذلك في استجابة فورية عقب استغاثتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى بمساعدتهم بتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

محافظة المنوفية يلتقي أسرة من غير القادرين بالباجور

واستمع المحافظ لمطالب الأسرة والمكونة من 7 أفراد منهم 4 أولاد بمراحل التعليم المختلفة، وتعاني من ظروف اجتماعية وصحية صعبة، وليس لديهم مصدر ثابت للدخل يعينهم على ظروفهم اليومية.

وعلى الفور، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية عاجلة من لحوم ومواد غذائية وبطاطين تساعدهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية، وتزامنا مع شهر رمضان.

كما وجه بترميم وإعادة تأهيل منزلهم، وذلك بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير مسكن ملائم وآمن لهم لتحقيق حياة كريمة لهم.

الأسرة توجه الشكر لمحافظ المنوفية لوقوفهم معهم

هذا وأعربت الأسرة عن سعادتهم بتلك اللفتة الكريمة من محافظ المنوفية وحرصه على الاستماع لمطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون والرعاية الكاملة لهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم مع كافة المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم في كافة الأزمات والظروف الطارئة، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفئات الأكثر إحتياجاً.