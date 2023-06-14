رابط التسجيل في مبادرة «دراجتك صحتك» بأسعار مخفضة.. قدم الآن

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، المرحلة الرابعة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» وإتاحة رابط التسجيل والدفع على 1200 دراجة كدفعة أولى من المرحلة الرابعة، كما أعلنت الوزارة أن التسليم سيكون عقب إجازة عيد الأضحى.

ويتم تنسيق مبادرة «دراجتك.. صحتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، حيث يتم تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمبادرة التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

تفاصيل مبادرة «دراجتك.. صحتك»

وسيتم طرح الدراجات بسعر أقل من سعر السوق وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، وفقا لما قاله أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في بيان صادر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتتضمن المرحلة الرابعة من المبادرة تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة من خلال شركة فوري للدفع، ويتم تسليم الدراجة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويبلغ سعر الدراجة متضمنة سعر الشحن نحو 4442 جنيها، فيما يبلغ سعر الدراجة بدون شحن 4248 جنيها.

خطوات التسجيل للحصول على دراجة

يمكنك الدخول على الرابط المخصص للحجز من خلال الضغط هــــــنا.

في حال زيارة الموقع لأول مرة، يتم النقر على كلمة تسجيل جديد.

النقر على كلمة دخول في حالة الدخول المسبق على الموقع.

وبعدها يتم ملئ بيانات التي تتضمن الاسم، الرقم القومي، رقم الموبايل، الوظيفة، والسن.

يتم اختيار نوع الدراجة، والمحافظة، ومعلومات التسليم والشحن.

بعد الانتهاء من التسجيل يتم ارسال رسالة SMS على رقم الموبايل متضمنة كود الدفع.

بعدها يتم التوجه إلى أقرب مكان لديه مكنة الدفع الخاصة بشركة فورى للدفع، كما يمكن الدفع باستخدام الفيزا عبر الإنترنت، ويمكن تقسيط ثمن السيارة على 6 شهور بواقع 748 جنيها شهريا مع بنك مصر، والتقسيط على 12 شهرا بواقع 396 جنيها شهريا، والتقسيط على 24 شهر بواقع 220جنيها شهريا.