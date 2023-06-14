إصابة 5 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» على طريق الواحات الصحراوي

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في انقلاب «ميكروباص» على طريق الواحات الصحراوي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص على طريق الواحات.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

اختلت عجلة القيادة بيده

وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ميكروباص يقودها سائق 40 سنة، يسير بطريق الواحات فوجئ بقيام إحدى السيارات تقوم بمحاولة الدخول إلى محطة وقود، وخلال تفاديها اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص داخل حفرة بحديقة أمام محطة الوقود، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.