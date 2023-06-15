شاب سكندري عن افتتاحات الرئيس: «عروس البحر المتوسط» تغيرت في الجمهورية الجديدة

عبَّر زياد عمرو، خريج قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وهو أحد المشاركين في التقرير الذي عرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن آراء المواطنين في تطوير الإسكندرية بالأمس، عن سعادته بالظهور أمام رئيس الجمهورية في تقرير يُبرز المشروعات القومية المُقامة على أرض الإسكندرية.

وقال عمرو لـ«الوطن»، إنه يرى أن الإسكندرية في طريقها لتصبح عاصمة أخرى في الجمهورية الجديدة، ونالت اهتمامًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث شهدت طفرة في الكثير من المجالات، ومحطات الطاقة والمناطق الصناعية تشهد على ذلك، بالإضافة لمشروعات تطوير السكك الحديدية والنقل البحري، ومحاور الطرق والكباري، وبالتأكيد إنشاء الجامعة الأهلية بالإسكندرية خطوة شديدة الأهمية وتأخرت كثيرًا.

مشروعات الإسكندرية

وأكد أن الإسكندرية تستحق كل هذا الاهتمام وأكثر، فهي مركز استراتيجي للتجارة البحرية، والدولة المصري تعي هذا جيدًا، لذلك اهتم الدولة بإنشاء مشروعات تنموية مثل تطوير محطة مصر وتحويله من منطقة عشوائية إلى مكان تراثي، بالإضافة وإنشاء كوبري 45 الذي فتح اليوم ومشاريع فصل مياة الأمطار عن الصرف الصحي، بالإضافة لافتتاح محور التعمير.

اهتمام الدولة بالشباب

وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن يُنكر اهتمام الدولة بالشباب، ومُحاولاتها المُستمرة لتوفير فرص للشباب رغم التحديات العالمية القاسية، والمؤتمرات الرئاسية الشبابية تهدف لمُخاطبة عقول الشباب، وسماع أفكارهم مقترحاتهم، والكثير من المشروعات القومية خاصةً السكنية تهدف لدعم الشباب توفير حياة كريمة لهم.