ضبط خريج تجارة يدير 3 عيادات علاج طبيعي في سوهاج.. الجلسة بألف جنيه

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن ضبط عاطل حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بالقاهرة منتحل صفة طبيب علاج طبيعي، جاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و تحت إشراف الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

ضبط عاطل يدير مركز للعلاج الطبيعي

تفقد فريق من تفتيش إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد سيد فقير، وعضوية كل من الدكتور محمد بدار والدكتور مني عبدالناصر والدكتور هيثم رأفت والدكتور مصطفى محمد والدكتور أندروا عاطف مفتش العلاج الحر بالاشتراك مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بسوهاج والجهات المختصة الأخرى من ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة طبيب علاج طبيعي حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمحافظة القاهرة ويحضر يوم واحد في الأسبوع إلى سوهاج ويدير مركز للعلاج الطبيعي داخل مركز سوهاج، مدعيًا أنه طبيب علاج طبيعي ويعالج جميع آلام العمود الفقري وجميع الأمراض الأخرى التي تحتاج لجلسات علاج طبيعي وسعر الجلسة الواحدة 1000 جنيه.

تم ضبط دفاتر الروشتات

وأوضحت المديرية أنه جرى ضبط دفاتر الروشتات الخاصة بالمركز وبالطبيب المزيف ومدون بها أن هناك مركزين آخرين أحدهم بالقاهرة و الآخر بالإسكندرية، كم جرى عمل اللازم وضبط الطبيب المزيف والتحفظ على الأجهزة وعمل محظر وتولت النيابة التحقيق.