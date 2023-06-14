«صحة الإسكندرية» ترفع الوعي الصحي للحجاج بمطار برج العرب: كتب وماسكات

قال الدكتور محب حبيب، مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الصحة بالإسكندرية، إن فريق الحجر الصحي يعمل على رفع الوعي الصحي بين المسافرين، في أماكن تواجد الحجاج بمطار برج العرب.

وأضاف «حبيب»، في بيان على هامش توديع حجاج بيت الله الحرام في أول رحلة اليوم الأربعاء وفقا لتوجيهات الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه جرى توزيع حقائب تحتوي على كتيب إرشادي للحج، وماسكات واختبار سريع لفيروس كورونا وكيفية استخدامه.

توجيه الحجج للحفاظ على الصحة العامة

قال مدير إدارة الحجر الصحي، إنه جرى توجيه الحجاج للطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا أثناء موسم الحج، والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبب في انتشار الأمراض.

إجراءات احترازية للحجاج

وشددت وزارة الصحة والسكان على حجاج بيت الله الحرام ضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان، في كافة الاستشارات الطبية والوقائية، وذلك بعد وصولهم بسلام إلى الأراضي المقدسة.