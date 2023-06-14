المستشار محمود فوزي: لجنة التعليم شهدت أكبر مشاركة بالحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن 40% من المشاركين في الحوار الوطني من السيدات مقابل 60% من الرجال، لكن جلسة الوصاية على المال كان حضور المرأة 60%، وبالنسبة للفئات العمرية 18% للفئة من 26 لـ 35 سنة، و40% من 36 إلى 50 سنة، و20% أكبر من 60 سنة.

وأضاف «فوزي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل محافظات الجمهورية شاركت في الحوار الوطني إلا أن أعلى المحافظات مشاركة كانت القاهرة بنسبة 30%، والجيزة 10%، و6% الإسكندرية والقليوبية، و5% الغربية.

ولفت إلى أن أعلى لجان من حيث أعداد المشاركة كانت مفاجأة، وهي لجنة التعليم، تليها لجنة حقوق الإنسان ثم الأحزاب السياسية ثم التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية ثم الأسرة والتماسك المجتمعي.

وأوضح أن هناك قضايا كانت محل توافق واضح ولكن هناك قضايا قيد المشاركة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني كشف عن تقديم كوادر سياسية ومجتمعية واقتصادية جديدة.

وكشف عن أهم النتائج المترتبة على الحوار الوطني، ومن ضمنها أنه أصبح هناك وعي أكبر وتفصيل وفهم أعمق للمشكلات، وهذا لم يكن سيحدث إلا بتوافر المعلومات والمناقشة الجادة بها.

وأكد أنه منذ اليوم الأول جرى استبعاد كل من تلوثت يده بالدماء وكل من لم يحترم الدستور المصري وكل من تسبب في ألم للشعب المصري.