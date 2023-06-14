رئيس شركة Educatly: ريادة الأعمال يمكنها توفير 8 مليارات دولار سنويا لمصر بحلول 2030

قال الدكتور عبدالرحمن أيمن، شريك مؤسس ورئيس العمليات بشركة Educatly، والحاصل على ماجستير في سياسات ريادة الأعمال من جامعة هارفارد، إن ريادة الأعمال قطاع يستطيع من خلاله الشباب خلق منتج أو خدمة بها تكنولوجيا تسهل حياة الناس.

قطاع ريادة الأعمال ينمو من 40 إلى 50% سنويا

وأضاف «أيمن»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قطاع ريادة الأعمال ينمو من 40 إلى 50% سنويا، ومن ثم قد يُدخل لمصر 8 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهذا رقم ضخم.

ولفت إلى أن Educatly هي منصة إلكترونية عالمية بها أكثر من 2 مليون طالب، جرى إنشاؤها في وسط البلد بالقاهرة، وعن طريق هذه المنصة يستطيع الطلاب البحث والتقدم على جامعات في مختلف الدول.

هدفنا أن تتحول مصر إلى مقصد الطلاب من كل أنحاء العالم

وتابع: «هدفنا الرئيسي عندما فكرنا في الفكرة كان إن مصر تتحول إلى مقصد وجهة يجيلها طلاب من كل أنحاء العالم، وهذا يتوافق مع التوجه الموجود دلوقتي، إحنا أصلا كنا كدة وده دور مصر التاريخي».