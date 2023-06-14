موعد العاصفة الترابية المقبلة.. تؤثر على جنوب سيناء

شهدت الفترة القليلة الماضية تقلبات جوية شديدة، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة؛ وصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق وكان آخرها أمس، وصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، ما جعل الكثير من المواطنين يهتمون بمعرفة حالة الطقس باستمرار يوميًا، ومعرفة موعد العاصفة المقبلة، لتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على إطلاع المواطنين على تفاصيل حالة الطقس.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدًا الخميس طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على كافة السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد العاصفة الترابية المقبلة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل موعد العاصفة الترابية المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح يوم الجمعة على مناطق من جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بين 3 و 4 درجات مئوية وتهدأ الأوضاع وتعود لطبيعتها يوم السبت وتنشط بشكل طبيعي على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.