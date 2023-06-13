حالة الطقس اليوم.. منخفص صحراوي وعاصفة ترابية وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كل الأنحاء.

منخفض صحراوي ورياح تصل إلى حد العاصفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم، حيث تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

ونوهت «الأرصاد» بأن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، وتتراوح سرعات الرياح من 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة.

كما حذرت من تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحراة اليوم الثلاثاء

ومأما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 36- 24

- العاصمة الإدارية 36- 23

- أكتوبر 37 - 23

- بنها 36 - 24

- دمنهور 36 - 24

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 35 - 23

- المنصورة 36 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 35 - 23

- دمياط 28 - 22

- بورسعيد 27 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 17

- كاترين 28 - 17

- الطور 37 - 25

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 38 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 42 - 26

- بني سويف 43 - 26

- المنيا 44 - 26

- أسيوط 43 - 27

- سوهاج 44 - 27

- قنا 43 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26