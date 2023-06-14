عضو مجلس الأمناء: الرئيسي أعطى «ضمانة نجاح» للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى ضمانة نجاح لمجريات الحوار الوطني، ورسالة ثقة عالية تسهم في تعزيز النقاش بين مختلف التيارات وتطمئن الجميع بأننا نسير في الطريق الصحيح.

وأضاف الكشكي في تصريحات لـ«لوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بحضور الجلسات الأخيرة من الحوار الوطني، ودعم مخرجاته التوافقية وصولا إلى قرارات تنفيذية أو تشريعية، ورسالته منذ اليوم الأول هي «تناقشوا وتحدثوا واقترحوا حلولا واقعية وأنا معكم».

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «كلنا ثقة أننا نسير في الطريق الصحيح، والحوار الوطني أرسى قواعد جديد وأعطى الأمل للجميع وفتح منصة حوار غير مسبوقة، وساهم في رفع الوعي المجتمعي العام والإدراك بحقيقة المشكلات التي تواجهها مصر»، داعيا الجميع الى التمسك بنجاح الحوار الوطني، وطرح الآراء والحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ والتي تخضع لدراسة حقيقية.