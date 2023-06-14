تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى 243 درجة

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي المقبل كمرحلة أولي بحد أدنى 243 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة، وذلك بناءً على المذكرة التي تقدم بها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ «انتظام» ليكون القبول بها من 243 درجة، والثانوي العام «منازل» والثانوي العام «خاص» بـ140 درجة، أما الثانوي العام «خدمات» فيتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقاً للمجموع تنازلياً.

اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وأكد المصدر، أنّ اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ جاء هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، بجانب إجمالي عدد الفصول، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ47 طالباً وطالبة في الفصل الواحد.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن في 3 يونيو الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ، بنسبة نجاح 83.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة كفر الشيخ، 63 ألفاً و308 طلاب وطالبة، تغيب منهم 370 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفاً و938 طالبا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفاً و432 طالباً، بنسبة 83.31%.