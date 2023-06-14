باحث اقتصادي: 4 تحديات واجهت الجمهورية الجديدة خلال عملية الإصلاح

قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي، إنَّ الدولة المصرية واصلت الإصلاح رغم مرارته في ظل تبعات تحرير سعر الصرف، وتبنت خطة إصلاح شامل عبر المشروعات القومية.

وأضاف «شادي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ التحديات التي واجهت الدولة المصرية كانت الأمن والعمليات الإرهابية، والمعاناة اليومية للمواطن من سوء شبكات الطرق والمرافق والخدمات، وتحدي الوضع الاقتصادي وتراجع معدلات النمو وارتفاع البطالة والاحتياطي النقدي وتراجع إيرادات الموازنة والقدرة على الاستدانة، وتراجع التصنيف الائتماني.

تابع الباحث الاقتصادي، «التحديات الأربع تعيق أي دولة عن بدء عملية الإصلاح، والاختيار بين إصلاح الأوضاع الحياتية اليومية والمرافق والخدمات للمصريين كان الأهم، ولكن الدولة تبنت حل التحديات الأربع في نفس الوقت رغم أن الإيرادات لا تكفي سوى لإصلاح محور أو اتجاه واحد».

المشروعات القومية خطة الدولة لمواجهة التحديات

وأوضح أن تبني الإدارة السياسية خطة للإصلاح عبر محور المشروعات القومية القادر على الإصلاح الشامل ومواجهة التحديات الأربعة وهو المتبع عالميًا بنظرية الدفع الكبرى للخروج من الركود والكساد، ساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطن.