مشاورات سياسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأرجنتين

ترأس السفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير بابلو تتامانتي، نائب وزير خارجية الأرجنتين، جولة المشاورات السياسية بين البلدين في القاهرة، حيث تناولت المحادثات استعراض كافة جوانب العلاقات الثنائية، في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات حالياً، لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول «الميركوسور».

تباحث الترشيحات للمناصب الدولية الرفيعة

وصرح السفير حازم فهمي، بحسب ما أوردت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر «فيسبوك»، بأن الجانبين بحثا تبادل التأييد في الترشيحات للمناصب الدولية الرفيعة، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية لتعزيز العلاقات في المجالات السياحية والصحية، واستشراف آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمجالات الجديدة مثل التكنولوجيا والرقمنة، والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالظروف الدولية الراهنة.

وأضاف «فهمي» أن جولة المشاورات السياسية شملت أيضاً تبادل الرؤي في القضايا الإقليمية والدولية في منطقتي الشرق الأوسط وامريكا اللاتينية.

الدور المصري في حل الأزمة السودانية

ومن جانبه، ثمًن نائب وزير خارجية الأرجنتين الدور المصري في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يجري في السودان، مؤكدًا عزم البلدين علي مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير العلاقات بينهما.