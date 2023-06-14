حملات نظافة مكثفة لشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حملات لنظافة الشواطئ، ورفع المخلفات، وتسوية الرمال، وتمهيد الطريق من الكورنيش للشاطئ، في إطار الاستعدادات لموسم صيف 2023، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيف شاطئ البحر المتوسط من ورد النيل والمخلفات الصلبة والبلاستيكية

وتضمنت الحملات تنظيف شاطئ البحر المتوسط من ورد النيل، والمخلفات الصلبة والبلاستيكية، بمشاركة النظافة بمدينة مصيف بلطيم، بمتابعة وإشراف هيثم عطية، رئيس المدينة.

صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية

وفي سياق متصل، واصلت مدينة مصيف بلطيم أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل، ورفع كفاءة الإنارة العامة، ورصد أي أعطال، وصيانتها علي الفور.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

ومن الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم يضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.