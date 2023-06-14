«حماة وطن» بالإسكندرية عن مؤتمر الشباب: الرئيس رد على تساؤلات المواطنين

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المؤتمر الوطني للشباب الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجامعة التكنولوجيا ببرج العرب، جاء كاشفا لحجم الإنجازات التي تٌنفذها الدولة خاصة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وظهر فعليا امتداد يد التطوير في كل جوانب المدينة من طرق ومستشفيات وإسكان اجتماعي وشباب وفاخر، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل على كل المستويات والفئات.

وأضاف «مجاهد»، في بيان على هامش مشاركته ووفد من قيادات وشباب الحزب بمؤتمر الشباب الوطني، أن استكمال الرئيس لافتتاحات مشروعات الإسكندرية والبحيرة خلال المؤتمر هي رسالة للشباب بأن تلك المشروعات والإنجازات تقوم بها الدولة وتعمل من أجل المستقبل والحاضر لبناء دولة حديثة وجمهورية جديدة وقوية.

حماة وطن: الرئيس صارح الشعب في مؤتمر الشباب

وأوضح «مجاهد» أن الرئيس اعتمد على المكاشفة والمصراحة كعادته وتحدث عما يشغل بال الشارع المصري والمواطن البسيط وأجاب بكل شفافية وصراحة وحسم أمور كثيرة تؤرق المواطن المصري، وأثبت أنه يعمل من أجل مصر والمواطن المصري ولايخشى إلاً الله في عمله وأثبت أنه يعمل من أجل مصر والمواطن المصري.

وأشاد بحرص الرئيس على وجود القوى السياسية خلال المؤتمر وعلى رأسها حزب حماة الوطن وقيادته وشبابه وهو يعكس حرص الرئيس على استكمال ما بدأه في الحوار الوطني.

رد على تساؤلات الشعب المصري

قال أكد اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن خلال مشاركته في المؤتمر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الوطني ببرج العرب أكد أنه يشعر بنبض المواطن المصري ويعرف ماذا يقول رجل الشارع، وأجاب عن تساؤلات رجل الشارع العادي عن غلاء الأسعار وبناء الدولة.

وأضاف «بركات» أن مقارنة الرئيس لمحور المحمودية عندما كان به من عشش صفيح وما تم فيه رغم ارتفاع الأسعار جاء لصالح المواطن والعيش ببيئة آمنة ونظيفة، كما أثبتت أن الرئيس يعرف جيدا صالح الوطن والمواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس رد على المشككين وأصحاب الأجندات التي تقوم بتشويه كل إنجاز وما تقوم به الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.