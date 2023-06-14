الرئيس السيسي: لدينا مرونة في سعر الصرف.. «ولو هيأثر على حياة المصريين مش هنقبله»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه دائما يسأل الحكومة عن الوعاء الدولاري في مصر وإن كان يحتاج لتحفيز بزيادة سعر الصرف أم لا؟ موجها السؤال لأحد المتحدثين: «إذا كان الوعاء الخاص بمشروعك به ما تحتاج إليه من الدولار أم لا.. فإذا كانت الإجابة نعم فيصبح تحرير سعر الصرف أمر مطلوب، ولكن النتيجة هي تسعير كتير من منتجاتنا».

السيسي: الناس في مصر سعرت اللحوم على أسعار الخارج

وتابع «السيسي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية: «الناس في مصر سعرت اللحوم على أسعار الخارج، كنا بنستورد طن اللحم بـ 2000 دولار، ولما يكون سعر الدولار 6 جنيهات غير لما يكون 16 أو 30 جنيها، وإحنا معندناش اكتفاء ذاتي في كل شيء، ومرتبطين بالتسعير وتأثيره على التضخم، وفي فرق بين إننا نسعر البترول بسعر الدولار وهو بـ 6 أو 16 أو 30 أو 100 جنيه، وعملنا إصلاحات كتير منها دعم للكهرباء، ووزارة الكهرباء بتستهلك بترول ومازوت بما يقرب من مليار دولار، وإزاي نسعر الخدمة بناء على التسعير المتغير، المواطن لن يطيق ذلك ولن يقبل زيادة سعر الكهرباء بسبب زيادة سعر الصرف».

وأضاف الرئيس السيسي: «اليوم وصلنا للاقتراب من أن الدعم يبقي صفر في المشتقات البترولية، ولكن عدنا بسبب ارتفاع سعر الصرف، فلا بد من الانتباه لسعر الصرف كي لا ندخل في أزمات جديدة لأن الكثير من الخدمات يتم تسعيرها بالجنيه على قيمة الدولار، ولو بنشتري العلف مثلا محليا مش هنتأثر لكن إحنا بنستورد الذرة من الخارج وتسعيرها هيكون بسعر الدولار المفروض، لكن لو ده حصل هينعكس على سعر اللحوم والدواجن، وعندنا مرونة في سعر الصرف ولكن حينما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين كبير وممكن يضيعهم أو يهدد حياة المصريين فلن نقبله ولا نبقى في أماكننا حتى لو الكلام ده يتعارض مع أي شيء».