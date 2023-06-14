إعادة تأهيل دار مسنين بقرية الأبعادية بالبحيرة بتكلفة 30 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد عادل النشار رئيس مجلس إدارة مجمع دار المسنين بقرية الأبعادية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجمع اليوم حدث هام في المحافظة، إذ عاش نزلاء الدار حالة من السعادة عقب لقائهم مع الرئيس اليوم على هامش افتتاح عدد من مشاريع حياة كريمة بالقرية.

زيارة الرئيس إلى دار مسنين الأبعادية

وأضاف «النشار» أن دار المسنين بقرية الأبعادية جرى افتتاحها اليوم بطاقة استيعابية 64 غرفة على 4 طوابق، إذ يضم كل طابق 16 غرفة، موضحاً أن عدد نزلاء الدار بلغ 96 فردا، كما تشمل الدار مركزًا طبيا تقدم جميع الخدمات الصحية من خلاله.

أوضح أن الدار تحتوي على عدد من العيادات الطبية، مركز للعلاج الطبيعي، مغسلة، ومبنى إداري، موضحاً أن تكلفة إعادة تأهيل المبنى بلغ 30 مليون جنيه، موضحاً أن ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف محافظة البحيرة.

وذكر أن مبنى دار المسنين بقرية الأبعادية النموذجية أنشأ في فترة الستينيات، وجرى ترمييه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرة حياة كريمة، موضحاً أن المركز يقدم جميع الخدمات المختلفة سواء صحية واجتماعية، وثقافية.

فرحة نزلاء دار مسنين الأبعادية بزيارة الرئيس

واختتم حديثه: «فرحتنا اليوم بزيارة الرئيس لا تقدر فرح أهلنا من النزلاء لما طلبوا منه الحج وقالهم عنيا ادعولي الحمد لله قرية الأبعادية أصبحت قرية نموذجية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية وحياة كريمة».