تفاصيل جولة الرئيس في الوحدة الصحية بقرية «الأبعادية»: سأل عن الأدوية الناقصة

خلال جولته اليوم بمحافظة البحيرة، تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر الوحدة الصحية بقرية «الأبعادية» التابعة لمركز دمنهور، واستمع خلال جولته للخدمات الطبية المقدمة للأهالي، بعد انتهاء جهود التطوير في الوحدة التي تخدم 37 ألف مواطن تقريبًا.

الوحدة الصحية بقرية «الأبعادية» تقدم خدمات طبية على مدار 24 ساعة

صاحب الرئيس السيسي في جولته بالوحدة الصحية، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، الذي أكّد في بداية حديثه لـ«الوطن» أنَّ الرئيس استهل جولته بالوحدة بالسؤال عن الأدوية الناقصة بالوحدة للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي هناك.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحيرة حديثه، موضحًا أنَّ الوحدة ترصد بشكل دائم الأدوية الناقصة للعمل على توفير البدائل لها، «الحمد لله بيكون في كشف للأدوية دي ومفيش عندنا نقص ولو في نقص بيكون في بديل»، بحسب تعبيره.

الوحدة الصحية بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، هي أول وحدة يتمّ افتتاحها في المحافظة ضمن مشاريع مبادرة حياة كريمة، وبحسب قول وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تطبق الوحدة الصحية مبادرة تطوير الرعاية الأساسية ، وتوفر الوحدة أخصائيين باطنة ونساء وجلدية بالإضافة إلى طبيب متخصص في طب الأسرة كل ذلك متاح للجمهور على مدار 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

عيادات لكبار السن وذوي الهم

أيضا الوحدة الصحية التابعة لمشاريع مبادرة حياة كريمة في قرية الأبعادية تشمل عيادات لكبار السن وذوي الهمم، بحسب قول الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والمرافق للرئيس خلال جولته بقرية الأبعادية اليوم.

أيضا اهتم الرئيس السيسي بمتابعة تطبيق المبادرات الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة، مثل مبادرة صحة المرأة وصحة الأم والجنين والكشف المبكر على السمع لحديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض السارية والاعتلال الكلوي والأورام.