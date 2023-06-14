رئيس الوزراء: رفعنا دعم الصادرات بالموازنة الجديدة للدولة.. ونسعى لتدبير العملة الصعبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ متوسط دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة المصرية لم يكن يتخطى 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى التغييرات التي طرأت على الموازنة الجديدة ليتم رصد 30 مليار لها، ما يعد قفزة كبيرة: «تم رفع دعم الصادرات بتوجيهات الرئيس ونسعى للمزيد».

مدبولي: صرف مبالغ الدعم للمصدرين خلال 3 أشهر كحد أقصى

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ الدولة المصرية تسعى للمزيد من دعم الصناعة والصادرات ولكن في حدود مقدراتها، مشيرا إلى أنَّه يمكن لأي مُصدر صرف الدعم خلال 3 أشهر كحد أقصى في الوقت الحالي.

نسعى لتدبير العملة والصعبة للمصدرين

وتابع رئيس الوزراء أنَّ التحرك الحالي لتحسين أوضاع التصدير والتصنيع يتم وفقا لمقدرات دولة، ولو نستطيع الرفع إلى 60 مليار لن نتأخر ونسعى للوفاء بالالتزامات وتدبير العملة الصعبة الداعمة للأعمال والإنتاج ونتحرك في هذا الشأن.