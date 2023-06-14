«مدبولي»: الانتهاء من تطوير 132 ألف وحدة سكنية بـ73 مليار جنيه في الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنَّ الدولة بصدد الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير عمراني بالإسكندرية، وبالفعل نجحت في تطوير 132 ألف وحدة باستثمارات 73 مليار جنيه، لافتاً إلى منطقة «غيط العنب» التي تحولت إلى «بشائر الخير» في المحافظة وجاري تطوير 84 ألف وحدة حاليًا.

مدبولي: تطوير حي «الكسارة» برشيد وطرمبات الماكس

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ أبرز المناطق التي تم تطويرها في مدينة رشيد ومحافظة البحيرة حي «الكسارة»، قائلاً «تمّ أيضًا تطوير طرمبات الماكس وكانت ضمن المناطق غير الآمنة التي تم إزالتها وبناء مناطق بديله محلها».

إقبال من الشباب على مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأكّد رئيس الوزراء، على الإقبال الكبير من الشباب على الإسكان الاجتماعي، متابعًا «جار تطوير الميادين والشوارع والاهتمام بنشر المساحات الخضراء بالأحياء والمحافظات، وهناك لجنة على أعلى مستوى من الدولة لدراسة مباني الإسكندرية القديمة والعشوائيات وعدد من المباني كانت خطر على ساكنيها، لوضع حلول عاجلة لمعالجة الأزمة وطرح بدائل وفرص تدعيمها أو توفير سكن بديل لقاطنيها».