«مدبولي»: الدولة رصدت 6.7 مليار جنيه لتطوير المقاصد السياحية بالبحيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية تستهدف خطط للتنمية السياحية رصدت لها نفقات بحجم 6.7 مليار جنيه لتطوير المقاصد السياحية والمتاحف لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، موضحًا أنَّها منشآت طالها الإهمال في الماضي.

مدبولي: أوشكنا على الانتهاء من تطوير أهم المقاصد السياحية في رشيد والإسكندرية

وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ أهم المقاصد السياحية التي أوشكت على الانتهاء من تطويرها نهاية الشهر الحالي بالإسكندرية هو المتحف اليوناني الروماني، وجار الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة به خلال 3 أشهر أي في سبتمبر المقبل.

تطوير وترميم مباني مدينة رشيد التاريخية

وتابع رئيس الوزراء، «جار تطوير العديد من المقاصد السياحية وتطوير وترميم مباني مدينة رشيد التاريخية مثل مبنى سراي الحقانية، وتطوير كورنيش رشيد والمرسى وتطوير مبنى محطة مصر وميدان المساجد وحدائق المنتزه بالإسكندرية وسيتمّ الافتتاح في أقرب فرصة ممكنة».