رئيس الجامعة المصرية اليابانية يلتقي حاكم محافظة طوكيو لبحث التعاون العلمي

أجرى الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، زيارة لليابان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وضم الوفد الدكتور ماساكي سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية والشئون الاقليمية، والدكتور أوكانو تاكاسي رئيس مكتب الجايكا بمشروع الجامعة المصرية اليابانية، دكتور مهاب حسام مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة، نهى عفيفي مدير مركز التكنولوجيا الابتكارية وتطوير الصناعة بالجامعة المصرية اليابانية.

عدلي: تجهيز معامل الجامعة بأحدث أجهزة تكنولوجيا في العالم

ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، في اليوم الأول للزيارة التقى الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إيموتو ساشيكو نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية ونائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حيث تم خلال اللقاء استعراض تطورات وثمار التعاون والجهود المبذولة من جانب الجامعة مع الشركاء اليابانيين، مشيداً بدعم الجايكا للجامعة وتجهيزها بمعامل تضم أحدث أجهزة تكنولوجيا في العالم، موضحًا أن بعض معامل الجامعة بها أجهزة لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

واستقبلت يوريكو كويكي حاكم محافظة طوكيو في مكتبها الدكتور عمرو عدلي بحضور لفيف من مسئولي محافظة طوكيو ووفد الجامعة المصرية اليابانية، حيث أشادت محافظ مدينة طوكيو بما حققته الجامعة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد رمزا للتعاون بين حكومتي الدولتين المصرية واليابانية.

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة المصرية اليابانية الشكر لمحافظ طوكيو، على دعمها الدائم للجامعة منذ نشأتها، وعلى الجهود المبذولة للتعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة طوكيو متروبوليتان.

واختتم اليوم الأول للزيارة بلقاء السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان بحضور لفيف من كبار المسؤولين في السفارة المصرية، وخلال اللقاء تم استعراض سبل تعاون الجامعة المصرية اليابانية مع الجانب الياباني.