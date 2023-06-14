إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 13 شخصا جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بين عزبة الشراقوة، و«فرج» التابعتين لمركز الرياض، في كفر الشيخ، ودفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

ملابسات الحادث

وكان اللواء خالد إسماعيل، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين، وذلك ما بين عزبة الشراقوة وعزبة فرج التابعة لمركز الرياض، ليجري نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين بالحادث

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من أحمد حسين محمد، سنة ونصف، مصاباً بكدمات وسحجات، مقيم بقرية أبو رية، وغادة شعبان محمد 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات، وسعاد رجب محمد 48 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وروعة شعبان محمد 15 سنة، مصابة باشتباه كسر باليد اليسري، وحبيبة وائل محمد 14 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، ونعيمة محمود رجب 25 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإدارة رجب محمد، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري.

بينما تبين إصابة كل من وائل محمود محمد 41 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأيمن السيد محمد 35 سنة، مصاباً باشتباه ارتجاج بالمخ، وتيسير عبد العزيز علي 45 سنة، مصابة بجروح بالأنف، وراندا وائل محمود 15 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريهام وائل محمود 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد محمود رجب 13 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.