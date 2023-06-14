المستشار الألماني يستقبل أمين عام الناتو الاثنين المقبل

يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الاثنين المقبل، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، في مقر المستشارية بالعاصمة برلين، بحسب ما أكدت مصادر إعلامية في ألمانيا اليوم الأربعاء.

اتفاق سابق في مؤتمر ميونخ للأمن

يشار إلى أن زعماء العالم قد اتفقوا في مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونخ، في فبراير الماضي، على تعزيز وتطوير الناتو ودعم أوكرانيا.

تعزيز الجناح الشرقي للناتو

كما دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، إلى زيادة تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.