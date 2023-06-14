أخبار روسيا وأوكرانيا.. دعم بريطاني لكييف بـ116 مليون دولار

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة 116 مليون دولار إضافية، وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية أنَّه تمّ الإعلان عن الحزمة الجديدة من قدرات الدفاع الجوي الحيوية لأوكرانيا أمس الثلاثاء في اجتماع لوزراء الدفاع من قوة المشاة المشتركة.

تقديم رادارات للمساعدة في الحماية من الضربات الروسية

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، سيتمّ شراء المعدات التي تبلغ قيمتها 92 مليون جنيه إسترليني «حوالي 116 مليون دولار» في الأشهر المقبلة من خلال الصندوق الدولي لأوكرانيا، لتعزيز قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الوطنية الحيوية والسكان المدنيين وأفراد خط الجبهة.

تستثمر المملكة المتحدة 250 مليون جنيه إسترليني في الصندوق الدولي لأوكرانيا

وأضافت الوكالة أن حزمة المساعدات ستتضمن أيضا تقديم رادارات للمساعدة في الحماية من الضربات الروسية ،وبنادق وكمية كبيرة من الذخيرة.

وتستثمر المملكة المتحدة 250 مليون جنيه إسترليني أخرى في الصندوق الدولي لأوكرانيا.

بن والاس: نقدم حزمة دفاع جوي لمساعدة أوكرانيا

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «لقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ إضافي قدره 250 مليون جنيه إسترليني في الصندوق الدولي لأوكرانيا، ومع الحلفاء والشركاء، من خلال الصندوق، نقدم حزمة دفاع جوي لمساعدة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية الوطنية الحيوية والدفاع ضد الضربات الجوية الروسية العشوائية».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا.

بولندا تستقبل 28 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

في سياق آخر، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، وصول 28 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أكثر من 12.64 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة، حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أنَّ نحو 23 ألفًا و400 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء، عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أنَّ إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى نحو 10.81 مليون شخص.