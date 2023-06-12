مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ زيارة إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين، عن قيامه بزيارة إلى أوكرانيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، يلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تتضمن تقييم الأوضاع بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا، وخطط تقديم مساعدات عاجلة للمناطق المتضررة.

زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنه سيعمل خلال زيارته إلى أوكرانيا على تقديم برنامج لمساعدة كييف، في أعقاب الفيضانات الكارثية في جنوب البلاد، بسبب انهيار سد نوفا كاخوفكا.

تقييم الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية

وأشار «جروسي» إلى أنه سيقوم أيضاً بتقييم الوضع في محطة الطاقة النووية بمنطقة زابوروجيا، والتي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لافتًا إلى أنه سيُشرف أيضًا على تغيير فريق الإشراف والمراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة النووية.

وأرفق مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع منشوره على موقع «تويتر»، صورتين يظهر فيهما مع فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرتدين الزي الرسمي للوكالة الدولية، أثناء استعدادهم للانطلاق في رحلتهم إلى أوكرانيا.

وأعلن جروسي، في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه سيقود المهمة المتوجهة إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، مؤكدًا أنها «لحظة حاسمة للأمان النووي».