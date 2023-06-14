خريطة أفلام عيد الأضحى 2023 بدور العرض.. مزيج بين الكوميديا والأكشن

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال موسم أفلام جديدة، وهو ما يسمي بأفلام عيد الأضحى 2023، وتستعد دور العرض لاستقبال 4 أفلام حتى الآن، تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والدراما، وأخرى تعتمد أحداثها على الاجتماعيات، ومن المقرر الإعلان عن الخريطة النهائية قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

أفلام عيد الأضحى 2023

ينتظر الجمهور الثنائي بين الفنان كريم عبد العزيز ومحمود عبد العزيز من خلال فيلم بيت الروبي، والذي يجمع كلا من تارا عماد، نور اللبنانية، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

«البعبع» لأمير كرارة ضمن أفلام عيد الأضحى 2023

ويأتي الفيلم الثاني يحمل اسم «البعبع» والذي يجمع بين الفنان أمير كرارة وياسمين صبري، من بطولة محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، محمد أنور، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والرومانسية، ضمن أفلام عيد الأضحى 2023.

فيلم مستر إكس يعتبر الفيلم الثالث الذي ينافس في أفلام عيد الأضحى 2023، ويدور في إطار تشويقي، والفيلم من بطولة هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، رحاب الجمل، محمود حافظ.

منافسة تامر حسني بموسم أفلام عيد الأضحى 2023

وينافس الفنان تامر حسني بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 من خلال فيلم «تاج» بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، وإخراج سارة وفيق والذي يجسد خلاله الفنان تامر حسني شخصية بطل خارق للمرة الأولى في السينما المصرية وتشاركه البطولة دينا الشربيني.