تخصيص أماكن لذوي الهمم على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ «صور»

كشفت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، عن تخصيص مساحة مجهزة على الشواطئ، لاستقبال ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، للاستمتاع بالبحر، في تجربة جديدة تُنفذ لأول مرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

تجهيز أول مكان مخصص لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بشواطئ مصيف بلطيم

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه جرى البدء في تجهيز أول مكان مخصص لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بشواطئ مصيف بلطيم، حيث سيتم تجهيزه بعمل مشاية تستوعب "كرسي متحرك، وساند" من الجانبين، ولافتات إرشادية للمكان.

وأشار «عطية» إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتوفير احتياجاتهم، مؤكداً أنّ محافظة كفر الشيخ لن تدخر جهداً في سبيل إسعاد ذوي الهمم، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.