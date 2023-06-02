الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض لا تزالان على استعداد لرعاية المفاوضات السودانية

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان ولكن يجب في الوقت ذاته أن تلتزم الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار في البلاد.

وقف النزاع في السودان

وأضاف «وير بيرج»، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 4 كيانات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان بسبب عدم التزامهما بوقف إطلاق النار.

عقوبات أمريكية على طرفي النزاع في السودان

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، لأنها كانت وما زالت تلعب دورا مهما في المفاوضات وإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.