رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

برلماني: الرئيس أجاب بالمؤتمر الوطني للشباب على أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين

كتب:

يسرا البسيوني
08:24 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل

وقال فتحي، خلال تصريحات صحفية، إن المؤتمر الوطني للشباب فرصة حقيقية للتواصل بين الرئيس السيسي وأجهزة الدولة والشعب، خاصة وأن الرئيس السيسي يحرص على شرح مختلف الأوضاع وما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ما تقوم به من أجل تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي في المؤتمر شمل العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وأجاب على عدد كبير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين لا سيما الشباب.

تمكين الشباب في جميع المجلات

وأكد النائب أحمد فتحي، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية علمت بشكل فعال وحقيقي على تمكين الشباب في جميع المجلات، وتدشين جسور للتواصل المباشر معهم لاستثمار طاقاتهم وإبداعاتهم فيما يخدم الوطن ويخلق مزيدًا من الوعي لدى الشباب بحجم التحديات.

اقرأ المزيد:

انتهاء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية بحضور الرئيس السيسي

حياة كريمة تعرض فيلم «مترو» للرد على الشائعات في المؤتمر الوطني للشباب

السيسي يشهد الفيلم التسجيلي «مشوار» خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب

الرئيس السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية

حزب المؤتمر بالحوار الوطني: مصر تستحق تصدر خريطة السياحة العالمية

التنسيقية تقدم محاضرة «إنجازات الدولة المصرية» في المؤتمر الوطني للنشء
بقلم يسرا البسيوني