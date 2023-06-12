«تعليم الغربية»: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة، بمحافظة الغربية، امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، داخل 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

116 لجنة عامة

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إمتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام 22606 طالبا بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبو وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، وكفر الزيات، وبسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، وسمنود، وقطور، وزفتى.

واضاف ناصر حسنن أن هناك متابعة مستمرة، من غرفة العمليات الرئيسية، بجانب تفقد بعض اللجان، وأن امتحانات اليوم الأول كانت لمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ولم يتم رصد أو تلقي أي شكاوي، خلال اليوم، مشداد علي ضرورة توفير الجو المناسب لأداء الامتحانات من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للعاملين بمديرية التربية والتعليم، تكثيف حملات النظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين.

رفع درجة الاستعداد

ومن جانبه وجه محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير مديرية الصحة والتأمين الصحي للأطباء داخل كل لجنة، إلى جانب التواجد الشرطي في محيط اللجان لتحقيق الانضباط وتوفير السيولة المرورية، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الطب البيطري لللجان قبل وبعد الامتحان حفاظاً على سلامة جميع المشاركين، كما تم التنسيق مع مديريات التموين لتوفير المواد البترولية الخاصة بالسيارات، مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، إلى جانب التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمديريات لتوفير سيارة للمرور على اللجان، فضلاً عن توفير الوسائل والاحتياجات اللازمة باللجان من وسائل التهوية وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية.