مها أحمد: كوميديا مسلسل الليلة كبيرة تناسب الأسرة المصرية والعربية

أعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل الليلة كبيرة، الذي يجرى تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن بمصر.

كوميديا الليلة الكبيرة

وقالت مها أحمد في بيان لها، إن المسلسل يقدم كوميديا مميزة ومختلفة تناسب جميع الفئات العمرية في الأسرة المصرية والعربية، موضحة أن صناع العمل كانوا حريصين على تقديم جرعة كوميديا تعتمد على المواقف من خلال أحداث العمل، مشيرة إلى أن التعاون مع المخرج وسام المدني لم يكن الأول لها، ووصفته بأنه من أكثر المخرجين إبداعا، وأنه يملك الكثير من الأدوات التي تجعل الممثل يشعر بارتياح شديد خلال العمل معه.

أبطال الليلة الكبيرة

يشار إلى أن مسلسل الليلة الكبيرة من تأليف ورشة حروف «إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض»، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلي ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا.