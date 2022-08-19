مها أحمد تتحدث عن علاقتها بابنها من ذوي الهمم: عندي بيت في الجنة

تصدرت الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حصولهما على تكريم من قِبل إحدى الجامعات الخاصة، وحديثهما عن نجلهما «أحمد» من ذوي الهمم، والتعبير عن حبهما له.

صداقة قوية جمعت بين الثنائي مها أحمد ومجدي كامل خلال فترة دراستهما في أكاديمية الفنون، تطورت إلى قصة حب وزواج استمر أكثر من 20 عامًا وأثمر نجليهما عادل وأحمد، ويُعد الأخير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكثيرًا ما تكشف عن صور تجمعهم معًا يعبرون من خلالها عن مدى الخير الذي يشعرون به لوجوده في حياتهم.

قصة حب جمعت مها أحمد ومجدي كامل

وفي كلمتها خلال تكريمها بالجامعة الخاصة، حرصت مها أحمد على أن توجه الشكر لابنها، واعتزازها بأنها أم لشاب من ذوي الهمم، وأن هذه إرادة الله واختياره لها ولزوجها بأن يكون لهما بيت من الجنة في هذه الدنيا.

زواجهما استمر نحو 20 عامًا وأثمر عادل وأحمد

وعبرّت عن أمنيتها بأن تكون في الجنة بـصحبة أسرتها، وألا يفترقوا أبدًا، خصوصًا أن الله اختصهم بإحدى المميزات في حياتهم وهي وجود نجلها أحمد بينهم، واصفة ذلك بأنه نوع من رضا الله عليها وتشكره على هذه النعمة.

وقال الفنان مجدي كامل إن نجله أحمد زرع داخله نوعًا من الفلسفة يعيش بها في حياته، وعندما يضحك في وجهه يشعر كأنه امتلك الدنيا بما عليها، وأن كل ما يشعر به من خير سببه وجوده في حياتهم.