طارق الشيخ يطرح أغنية «حنفية الجدعنة» قريبا (فيديو)

انتهى الفنان طارق الشيخ، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم «حنفية الجدعنة»، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما انتهى طارق الشيخ من تسجيل أغنيتين جديدتين، في وقت سابق، ومن المُنتظر طرحهما خلال الفترة المُقبلة، بينما الموعد لم يُحدد حتى الآن؛ إحداهما دويتو مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم «حد سَكه» وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير.

أما الأغنية الثانية تحمل اسم «قلبي جراح» يتعاون فيها مع مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ومن المُقرر طرحها قريبًا.