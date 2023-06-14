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طارق الشيخ يطرح أغنية «حنفية الجدعنة» قريبا (فيديو)

كتب:

أحمد حسين صوان
08:41 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
طارق الشيخ

طارق الشيخ

انتهى الفنان طارق الشيخ، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم «حنفية الجدعنة»، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما انتهى طارق الشيخ من تسجيل أغنيتين جديدتين، في وقت سابق، ومن المُنتظر طرحهما خلال الفترة المُقبلة، بينما الموعد لم يُحدد حتى الآن؛ إحداهما دويتو مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم «حد سَكه» وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير.

أما الأغنية الثانية تحمل اسم «قلبي جراح» يتعاون فيها مع مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، ومن المُقرر طرحها قريبًا.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.