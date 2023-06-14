الكشف على 1124 حالة بقافلة طبية بقرية سرابيوم في الإسماعيلية 

نجحت قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، في الكشف علي عدد كبير من أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، والعزل والمناطق المجاورة لها على مدار أمس الثلاثاء والاثنين.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية إن القافلة تأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا

وأضاف «حطب» خلال تفقده للقافلة أنها ضمت العديد من التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً في الإسماعيلية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع: «تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة على 451 حالة، وعيادة الأطفال على 326 حالة، وعيادة النساء والتوليد على 81 حالة، وتنظيم الأسرة على 45 حالة، والمسالك 93 حالة، والجراحة على 89 حالة، والضغط والسكر 35 حالة، وأشعة 4 حالة».

وتابع أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1124 مواطناً بقرية سرابيوم وتقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة.

تقديم علاج بالمجان

وقال «حطب»، إن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائي مجانيا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار قرية سرابيوم، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.