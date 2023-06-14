حبس 3 متهمين بالاتجار بالمخدرات في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مخدر الحشيش في منطقة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإنّ الـ3 أشخاص مقيمين في «التل الكبير» بمحافظة الإسماعيلية، وكان بحوزة المتهمين كميات من مخدر الحشيش وصلت إلى 120 طربة بوزن إجمالي 12 كيلوجراما، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة وعدد من الهواتف المحمولة.

وتبيّن أنّ المواد المخدرة كانت بحوزة المتهمين بغرض الاتجار بها، والمبالغ المالية التي كانت بحوزتهم هي من حصيلة تجارتهم في المخدرات، أما الهواتف المحمولة فاستخدمها المتهمون في التواصل مع زبائنهم وعملائهم.

ووفقاً لوزارة الداخلية، فإنّ القيمة المالية المتعلقة بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين وصلت إلى نحو 600 ألف جنيه.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس، القبض على 3 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة التل الكبير في الإسماعيلية، وتم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين، وإرسال المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها.

حبس المتهمين

وأُحيل المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة، واعترفوا خلال جلسة أمام جهات التحقيق بتفاصيل الواقعة، وأنّ حيازتهم للمواد المخدرة كانت بغرض الاتجار بها، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنّ المتهمين بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، يُطبق عليهم ما نصت عليه المادة رقم 33 من قانون العقوبات، وهي تنص على الآتي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».