رفع آثار مياه الأمطار من شوارع الإسماعيلية واستمرار حالة الطوارئ

أنهت سيارات وفرق الطوارئ المنتشرة في شوارع الإسماعيلية أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين بعد سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القليلة الماضية على أنحاء المحافظة.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

ورفعت سيارات المياه كميات كبيرة من ميادين الممر وإبراهيم سلامة ومحيط ديوان عام محافظة الإسماعيلية وبعض الشوارع الرئيسية والفرعية في المحافظة.

كما شهدت الشوارع الرئيسية في مركز ومدينة وفايد ومركز القصاصين والتل الكبير رفع المياه من الشوارع، بالتزامن مع سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن استمرار رفع حالة الطوارئ بالتزامن مع التقلبات الجوية والعواصف والأتربة.

وقال «عصمت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية في الإسماعيلية، وتنفيذ خطة انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول.

انتشار سيارات الصرف الصحي بالشوارع

وأضاف أنه تم تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائري ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجاري وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الأمطار.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ المركزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وإدارة الأزمات والطوارئ خلال موجة التقلبات الجوية.