ضبط 970 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة على محلات وثلاجات اللحوم وأماكن بيع وتداول اللحوم، والدواجن بدائرة مركز الرياض، بالتعاون مع مديريتي الصحة، والتموين.

ضبط 970 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور أحمد جبل، مدير عام إدارة الرياض البيطرية.

وقاد الحملة، الدكتور الششتاوي محمد، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، والدكتورة منى عبد التواب، رئيس قسم التفتيش بإدارة الرياض البيطرية، وإسماعيل القادوم، مفتش تموين بإدارة تموين الرياض، وأسفرت عن ضبط 970 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض علي النيابة العامة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة استمرار الحملات على الأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق، للرقابة على المذبوحات و الأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.