غلق 4 محلات تجارية في حملة بحي العامرية بالإسكندرية 

نظم حي العامرية غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في شوارع غرب الإسكندرية، بالمدخل الرئيسي غرب الإسكندرية في ظل الحملات التي يستهدف منها إعادة الانضباط للطرق، لمنع المخالفات التي تعطل حركة المرور وتحسين الشكل الجمالي للإسكندرية، خاصة مع بداية موسم الصيف، وازدياد الزيارات لعروس البحر الأبيض المتوسط لقضاء الصيف بها أو زيارة شواطئها ليوم واحد.

زيادة الإقبال على الإسكندرية

وقال السيد موسى رئيس حي العامرية أول لـ«الوطن»، إن هناك تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات المسائية لفرض الانضباط بشوارع الحي خاصة أن العامرية هى مدخل الإسكندرية الرئيسي ونكثف الحملات بجميع مناطق الحي للقضاء على أى مخالفات وإزالة أي تعديات أولا بأول تزامناً مع بدء موسم الصيف وزيادة إقبال الزائرين علي الإسكندرية.

غلق وتشميع 4 محلات بالإسكندرية

وأضاف رئيس حي العامرية أول أن الحملة المسائية أسفرت عن غلق وتشميع عدد 4 محلات متنوعة النشاط غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما جرى التحفظ على عدد 2 توكتوك وتروسيكل للسير عكس الاتجاه، ورصد حالة بناء بدون ترخيص بشارع الإخلاص وإيقاف الأعمال والتحفظ على عدد 60 من الألواح الخشبية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.