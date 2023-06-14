ضبط 9.5 طن قمح مخلوط قبل توريدها في كفر الشيخ

واصلت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، حملاتها المكثفة لضبط الأقماح لدى التجار الذين حجبوها عن التوريد أو توريد أقماح غير مطابقة للمواصفات، حفاظاً على المحصول الإستراتيجي الأول.

ضبط 9.5 طن قمح مخلوط بقمح قديم به سوس

وضبطت حملة مباحث التموين بكفر الشيخ، شخص، أثناء قيامه بتوريد 9.5 طن قمح مخلوط بقمح قديم به سوس، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.