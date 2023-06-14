عالم بالأوقاف لـ«قناة الناس»: الذكاء الاصطناعي قد يزيف التاريخ

حذَّر الشيخ أحمد ربيع، أحد علماء وزارة الأوقاف، من أخطار الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الرهيب، قائلاً: «تأثيره على تزييف الحقائق والتاريخ خطير خاصةً للأجيال القادمة».

ربيع: خطورة الذكاء الاصطناعي وتزييف التاريخ

وأضاف «ربيع» خلال تقديمه برنامج «مع الناس» على شاشة «قناة الناس»، موضحاً خطورة الذكاء الاصطناعي على تزييف التاريخ: «المنتصر من يكتب التاريخ وتاريخنا في السابق كتبه غيرنا».

تابع عالم الأوقاف: «في العصر الحالي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تزييف الأحداث التاريخية تزييفاً عميقًا، مشددًا على أنَّ إدراك أهمية إعادة تقييم التاريخ ضروري في يومنا هذا.

عوامل تؤدي إلى تزييف التاريخ

وأوضح «ربيع»، أنَّه «وصلنا فى هذا العهد إلى التزييف العميق، بعد ما كتب تاريخنا غيرنا، الأمر وصل لخطورة كبيرة، ممكن بعد كده حد يعمل تزييف ويعمل فيديوهات تقول إننا لم ننتصر في حرب أكتوبر، لازم نأخذ لبالنا فى عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس من كل هذه الأمور وعلينا أن نربى أجيالنا على الوعى والهوية والانتماء للوطن، وادراك الحقائق حتى نستشرف المستقبل بهوية قوية بلا تاريخ مزيف».