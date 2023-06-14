أستاذ فقه عبر قناة الناس يوضح الطريقة الصحيحة لشرب ماء زمزم: توجه للقبلة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن ماء زمزم هو أفضل ماء موجود على الأرض وكله بركة، فإن شربته للشفاء من مرض يشفيك أو للشبع يشبعك، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، ويروى عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال «ماء زمزم لما شرب له».

تمام: شرب ماء زمزم له كيفية

وأضاف «تمام» خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، «لازم نشرب ماء زمزم بطريقة معينة، له كيفية معينة ليس مجرد ماء مثل أي ماء، لازم نعرف سواء رجل أو إمراة نشرب إزاي، وده علمه لنا الصحابة الكرام، فأول ما نشرب لازم نتوجه ناحية القبلة ونقول بسم الله، ونشرب على 3 مرات، يعنى نتنفس خارج الماء، وبعد ما نخلص شرب نقول: اللهم ارزقنا علما نافعا وشفاء من كل داء».

شرب ماء زمزم كما علمنا النبي

تابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، «فيه حاجة مهمة جدا فى شرب ماء زمزم وهي التضلع، يعنى أفضل أشرب ماء زمزم لحد ما أحس إن المياه دخلت كل ضلوعى، لازم نشرب قدر الإمكان وهو ما علمنا سيدنا النبي وإن بيننا وبين المنافقين التضلع بـ مياه زمزم، يبقى لازم كل واحد مما يشرب بالنية التى نواها».