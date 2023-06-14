مصرع شخص وإصابة اثنين من عائلة واحدة في حادث بالدقهلية

لقي شخص مصرعه في محافظة الدقهلية اليوم، وأصيب إثنين آخرين، جمعيهم من عائلة واحدة مقيمون بمدينة المطرية، إثر وقول حادث انقلاب تروسيكل على طريق «المطرية – بورسعيد» المار ببحيرة المنزلة، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى مستشفى المطرية المركزي.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة المطرية بوقوع حادث انقلاب تروسيكل علي طريق المطربة بورسعيد

مصرع شخص وإصابة إثنين من عائلة واحدة

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل كان يستقله 3 أشخاص مما تسبب في مصرع شخص يدعي «محمود محمد الداودي»، 46 عامًا، وإصابة كلا من: محمد أيوب الداودي، 15 عامًا، وإبراهيم محمد الداودي، 26 عامًا، وجميعهم مقيمون بمدينة المطرية.

جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى المطرية المركزي تحت تصرفات النيابة العامة ونقل المصابين إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح دفن المتوفى.